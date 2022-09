Dívida pública recua em julho após semestre de subidas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dívida pública mantém-se historicamente elevada, mas recuou em julho em 1,4 mil milhões de euros, na ótica de Maastricht, indica nesta quinta-feira o Banco de Portugal. Passou a totalizar 279,2 mil milhões de euros.

"Esta redução refletiu, essencialmente, amortizações de títulos de dívida no valor de 1,9 mil milhões de euros, sobretudo de curto prazo. Em sentido contrário, as responsabilidades em depósitos e em empréstimos aumentaram 0,4 e 0,2 mil milhões de euros, respetivamente", explica um comunicado da instituição.



A descida mensal ocorre após um semestre de subidas consecutivas que colocou o valor do endividamento das administrações públicas num máximo de 280,5 mil milhões de euros em junho.

No segundo trimestre, a dívida pública totalizava 126,7% do PIB, numa diminuição de 0,3 pontos percentuais relativamente ao final do trimestre anterior, e que foi apoiada pela recuperação económica.

O objetivo do Ministério das Finanças é o de reduzir o rácio de endividamento público para 120,7% do PIB até ao final do ano.