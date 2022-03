Dívida pública sobe em janeiro para 272,4 mil milhões

A dívida pública subiu 2,8 mil milhões de euros em janeiro, para 272,4 mil milhões de euros, depois de ter descido todos os meses desde junho, à boleia de emissões de títulos de dívida superiores a esse montante, divulgou o Banco de Portugal nesta quarta-feira, 2 de março.Segundo os dados do banco central, a dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, subiu 1% em janeiro face aos de cerca de 269,6 mil milhões de euros em dezembro.Desde junho que o ‘stock’ vinha descendo, à boleia da redução dos instrumentos de dívida, atingindo em dezembro o valor mais baixo desde novembro de 2020.Em janeiro, de acordo com o BdP, os depósitos das administrações públicas aumentaram 3,2 mil milhões de euros. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 300 milhões de euros, para 253,6 mil milhões de euros", afirma a instituição liderada por Mário Centeno.Depois de ter subido nos últimos três meses de 2021, a dívida pública líquida de depósitos diminuiu. Em termos homólogos baixou 7,3 mil milhões de euros.Recorde-se que o nível da dívida pública é avaliado no seu rácio face ao PIB, dados que são divulgados trimestralmente. No final de 2021, a dívida pública portuguesa representava 127,5% do PIB, uma redução de 7,7 pontos percentuais face a 2020 (135,7%).