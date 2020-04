Doentes recuperados de covid-19 já são mais de um milhão

O número de doentes infetados com o novo coronavírus em todo o mundo que foram dados como curados já supera um milhão. Mas o número de casos ativos aproxima-se de dois milhões.





Desta forma, o número de casos ativos aproxima-se dos dois milhões, encontrando-se atualmente em 1.998.929.O país com mais doentes dados como curados são os Estados Unidos, com 147.411, mas este valor representa apenas 13,8% dos casos no país, que ascendem a 1,06 milhões. Também com mais de 100 mil doentes recuperados, Espanha e Alemanha – com 132.929 e 123,5 mil, respetivamente – apresentam um rácio muito mais positivo. No país vizinho os doentes recuperados são 56,1% do total de casos e na Alemanha esse valor é de 76,4%. Em Portugal , os 1.519 doentes curados correspondem a 6% dos 25.045 casos confirmados. O número de óbitos é agora de 989 e os casos ativos são 22.537.De notar que os países com maior número e percentagem de doentes recuperados são, na sua maioria, aqueles onde o surto se iniciou mais cedo. Exemplo disso é o caso da China, o primeiro país a reportar a covid-19, com mais de 77 mil doentes recuperados, o que representa 93,7% dos casos confirmados reportados.