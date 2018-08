Dois civis feridos com gravidade em incêndio em Estremoz

Seis feridos, dois dos quais em estado grave num incêndio na zona de São Bento do Cortiço, em Estremoz. Todas as vítimas são civis, refere o comandante distrital de Évora.

Seis pessoas ficaram feridas este sábado, duas delas em estado grave, ao sofrerem queimaduras num incêndio na zona de São Bento do Cortiço, no concelho de Estremoz, disse o comandante distrital de Évora de Operações de Socorro.



O comandante José Ribeiro, responsável pelo Comando Distrital de Évora de Operações de Socorro (CDOS), revelou à agência Lusa que as vítimas "são todas civis" e apresentam "queimaduras", tendo as duas consideradas como feridos graves sido "transportadas no helicóptero do INEM" para uma unidade hospitalar em Lisboa.



Já as outras quatro pessoas, consideradas feridos ligeiros, foram "transportadas para o Hospital de Évora".