Dois em cada três dirigentes locais estão afastados da execução do PRR

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar da reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ter colmatado algumas das lacunas iniciais, dois em cada três dirigentes locais continuam a estar arredados da execução. O “afastamento da dimensão local” no PRR tem sido criticado em toda a Europa e, no caso português, dois em cada três autoridades locais assumem não estarem envolvidas na execução de fundos da bazuca europeia.

...