Dois terços das famílias pouparam a mais sem querer

As poupanças adicionais conseguidas no pico da pandemia não foram planeadas e só aconteceram para uma pequena minoria do país. A maior parte das famílias diz ter poupado o mesmo ou até menos, mostram os dados revelados pelo Banco de Portugal.

Dois terços das famílias pouparam a mais sem querer









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Dois terços das famílias pouparam a mais sem querer O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar