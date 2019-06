"Mas há outra razão pela qual estou extremamente satisfeito. Estou no final do meu mandato e os meus oito anos coincidiram com a história de Portugal, em vários sentidos. De certa maneira, para Portugal é o fim de uma longa e penosa jornada. E agora o país está solidamente no caminho do crescimento", declarou.



Segundo Mario Draghi, "existe uma razão principal pela qual tudo isto está a acontecer, e é o espírito com que Portugal fez a sua integração europeia".



Numa curta intervenção, em inglês, o presidente do BCE recordou o recente período de assistência financeira e a forma como diferentes partidos - na altura, PS, PSD e CDS-PP - se comprometeram com o programa negociado em 2011.



"Há algo que é inesquecível penso que para todos nós, foi quando, à beira das eleições, os dois partidos decidiram que, qualquer que fosse o resultado, respeitariam o programa que tinham negociado com a Comissão Europeia. Esse é um momento marcante, porque, que eu saiba, não aconteceu em mais nenhum lugar", afirmou.



No seu entender, isto demonstra "o sentido de propriedade da integração, do espírito de integração" na União Europeia por parte de Portugal, que é algo que "nunca muda, independentemente do Governo".

