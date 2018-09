Draghi vê inflação a crescer na Zona Euro e leva juros da dívida e euro a subir

A inflação continua persistentemente aquém do objectivo definido pelo BCE, fixado em torno dos 2%. O BCE estima que a taxa de inflação na Zona Euro vai permanecer em torno de 1,7% até 2020.





Com estas declarações, Draghi reforçou a convicção existente nos mercados de que o BCE deverá, já em 2019, decretar o primeiro aumento dos juros em largos anos no bloco do euro, onde a taxa de juro de referência permanece em mínimos históricos. O BCE já anunciou que os juros vão continuar inalterados no futuro próximo. Os analistas antecipam que o primeiro aumento do custo do dinheiro possa surgir no último trimestre do próximo ano.





No entanto, a instituição liderada por Draghi já iniciou a normalização da política monetária, com a diminuição do montante mensal de activos adquiridos no mercado de dívida, um programa que terminará em Dezembro.





As palavras de Mario Draghi tiveram reflexo imediato nos mercados, com o euro a avançar para máximos de 14 de Junho contra o dólar, estando nesta altura a apreciar 0,43% para 1,1799 dólares.





Também os juros das dívidas públicas reagiram em alta. A "yield" associada às "bunds" germânicas com prazo a 10 anos avança 4,4 pontos base para 0,506%, estando assim em máximos de 12 de Junho.





Também a taxa de juro correspondente aos títulos soberanos lusos a 10 anos cresce 2,3 pontos base para 1,893%, enquanto a "yield" associado às obrigações transalpinas com a mesma maturidade sobe 8,5 pontos base para 2,915%.





A subida mais expressiva dos juros italianos surge numa semana decisiva em Roma, já que até à próxima sexta-feira o executivo transalpino anunciará as metas orçamentais para 2019.



(Notícia actualizada às 15:45)