"O debate orçamental é democrático, mas deve ser responsável, sob pena de comprometermos as conquistas que tivemos e queremos dar continuidade", declarou, num aviso dirigido aos parceiros parlamentares do PS na anterior legislatura.



De acordo com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, nas últimas eleições legislativas, em outubro passado, "os portugueses quiseram a continuidade da anterior legislatura".



"E, tendo presente, essa vontade, o PS procurou a renovação do diálogo e da construção de pontes com os partidos de esquerda com quem teve entendimentos parlamentares nos últimos quatro anos: Bloco de Esquerda, PCP e PEV. Alargámos este diálogo ao PAN e ao Livre, que manifestou disponibilidade durante as últimas eleições legislativas", apontou.



Depois de não ter excluído entendimentos em torno de questões de regime ou estruturais (descentralização ou política de infraestruturas) com o PSD, Duarte Cordeiro identificou no entanto os chamados parceiros preferenciais dos socialistas.



"Assumimos que o nosso programa eleitoral e a nossa visão política sobre alguns dos desafios estratégicos que enfrentamos nos conduzem a um espaço político de entendimento natural com a esquerda parlamentar e com os partidos ambientalistas. A nossa vontade é continuar a esse caminho. E não será pelo PS, nem pelo Governo, que será interrompido", advertiu.



Contrariando algumas acusações recentemente feitas ao Governo, sobretudo pelo Bloco de Esquerda e PCP, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares contrapôs que o Governo está a continuar o trabalho da anterior legislatura, designadamente ao "assumir como prioridade máxima" do Orçamento para este ano a saúde pública, mas também os transportes públicos.



"Este é um Orçamento sem recuos sobre as medidas e avanços alcançados nos últimos quatro anos. Assumimos esse período por inteiro. Este é um Orçamento de esquerda", acentuou.



Neste contexto, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares referiu-se ao período até à votação final do Orçamento do Estado para 2020, no dia 06 de fevereiro, dizendo que o seu Governo "tem a expectativa de melhorar a proposta em discussão e melhorar a sua representatividade" política.



Após enumerar acordos alcançados à esquerda até à fase de votação na generalidade, Duarte Cordeiro sustentou que o Governo "demonstrou abertura negocial significativa".



"E temos continuado a mostrar abertura", acrescentou.

