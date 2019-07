Duarte Cordeiro: "Dificuldades da oposição são um reflexo do sucesso do Governo"

O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos parlamentares rejeita qualquer aproveitamento do Governo das fragilidades do PSD. Prefere, aliás, pôr a questão ao contrário, atribuindo as dificuldades da oposição ao sucesso da governação.

O Governo tem obtido bons resultados e é com base nisso que deve pedir aos portugueses mais confiança e responsabilidade, evitando sempre a "chantagem" da maioria absoluta, defende Duarte Cordeiro. Mas se faz questão em partilhar os louros com o Bloco de Esquerda e o PCP, o governante enjeita qualquer benefício do Executivo com as fragilidades do PSD.





Nesta entrevista, Duarte Cordeiro sublinha os elevados níveis de convergência na maioria parlamentar e defende que ainda "há espaço de convergência do PS com os parceiros que têm suportado esta maioria" na próxima legislatura. Mas primeiro é preciso esperar pelos resultados eleitorais. "Todos os partidos têm as suas posições, os seus programas e claramente vão procurar nas eleições ter mais confiança e depois, obviamente em função dos resultados eleitorais, se verá aquilo que são os possíveis entendimentos políticos", afirma.

O secretário de Estado dos Assuntos parlamentes, que é também adjunto do primeiro-ministro, prefere inverter os termos da questão, atribuindo as dificuldades da oposição ao sucesso do governo. "O PS está a beneficiar dos méritos dos resultados e das políticas do Governo. Tem muito mais influência o resultado das políticas do Governo do que o estado da oposição. Eu até diria que o estado da oposição é um reflexo do sucesso das políticas do Governo", afirma em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1, que pode ouvir este domingo e ler na segunda-feira.