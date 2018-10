Durão Barroso adverte para "nível mais baixo" e "futebolização" do discurso público

O antigo primeiro-ministro Durão Barroso advertiu hoje para o "nível mais baixo" do discurso público no plano global, contrastante com o aumento da educação formal, com "uma linguagem cada vez mais ordinária" e "uma futebolização da política".

O ex-presidente da Comissão Europeia e actual presidente do Banco Goldman Sachs International falava durante uma conferência na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, promovida pelo Club de Madrid, organização internacional que junta cerca de cem antigos Presidentes e primeiros-ministros e da qual faz parte.