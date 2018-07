"Temos de chegar a acordo entre nós, dividindo a responsabilidade e fazendo um controle efectivo, mas também humanitário das nossas fronteiras", assinalou.



Durão Barroso disse ainda que é preciso apoiar mais o desenvolvimento dos países africanos.



"Não tenhamos ilusões. É impossível controlar completamente os fluxos migratórios, a solução a longo prazo está no próprio desenvolvimento de África", vincou o antigo responsável europeu, acrescentando que "é uma obrigação humanitária receber essas pessoas".



Questionado sobre as decisões relativas a políticas migratórias saídas do último conselho europeu, Durão Barroso afirmou não conhecer as propostas em detalhe e considerou que foi "um passo necessário, mas não suficiente".



Os líderes da União Europeia alcançaram na madrugada do dia 29 de Junho um acordo para a criação de plataformas de desembarque regionais de migrantes e de centros controlados nos Estados-membros bem como o reforço do controlo das fronteiras externas.



O ex-presidente da Comissão Europeia e actual presidente não -executivo do Goldman Sachs preside ao 1.º EurAfrican, um evento organizado pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, que pretende aproximar África da Europa, reforçando a confiança entre os dois continentes.

