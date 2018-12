início do debate instrutório, o procurador Valter Alves, responsável pelo despacho de acusação, referiu que "Paulo Gonçalves bem sabia que José Silva [toupeira] conseguia aceder aos processos".O Procurador sublinha ainda as inúmeras contradições do ex-assessor jurídico do Benfica.

Valter Alves referiu ainda que "Paulo Gonçalves estava sempre junto da liderança e das tomadas decisão" no clube, acrescentando que se trata de "uma teia de interesses e contrapartidas entre todos os arguidos".



Para Valter Alves é estranho que ninguém do Benfica, ouvido na fase de instrução, soubesse explicar o acesso ao anel VIP do estádio da Luz, quando esta informação está disponível no site do clube.