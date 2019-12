"É uma proposta vexatória". STE põe em causa números do Governo

Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, considera "vexatória" a proposta de aumento de 0,3% para a Função Pública e põe em causa a credibilidade dos números do Governo sobre a despesa com progressões.





"Esta proposta do Governo é uma proposta vexatória. Não só para os trabalhadores da administração pública mas pelo sinal que dá a todos os empregadores para poderem fazer o mesmo aos seus trabalhadores. Isto é vexar o trabalhador, aquele que vive do seu trabalho".