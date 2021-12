Ecofin aprova regras sobre taxas reduzidas de IVA. É "uma excelente notícia", diz Gentiloni

O Conselho de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) aprovou esta terça-feira a flexibilização das taxas reduzidas do imposto sobre o valor acrescentado (IVA). As novas regras foram aprovadas por unanimidade e são, segundo Bruxelas, "uma excelente notícia" para garantir "igualdade de tratamento entre os Estados-Membros".





"O acordo unânime de hoje [terça-feira] para modernizar as regras que regulamentam as taxas de IVA é uma excelente notícia. O resultado de uma maratona de negociações mostra que onde há vontade, há um caminhoum caminho europeu a seguir", referiu o comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, em conferência de imprensa. A aprovação das novas regras sobre o IVA na reunião do Ecofin já era esperada, tal como adiantou o Negócios. Na prática, com esta alteração, os Estados-membros vão ter uma lista mais alargada de bens e serviços a que podem ser aplicadas as taxas reduzidas (a partir de 5%) e vão poder aplicar taxas zero ou reduzidas em sete categorias de bens e serviços essenciais, como água, medicamentos e alimentos.



As novas regras impedem ainda os Estados-membros de aplicarem taxas reduzidas e insenções a bens e serviços que sejam considerados "prejudiciais para o ambiente e para os objetivos da UE em matéria de alterações climáticas". A proposta da Comissão Europeia, aprovada pelo Ecofin, propõe que essa proibição vigore até 2030.



As novas regras impedem ainda os Estados-membros de aplicarem taxas reduzidas e insenções a bens e serviços que sejam considerados "prejudiciais para o ambiente e para os objetivos da UE em matéria de alterações climáticas". A proposta da Comissão Europeia, aprovada pelo Ecofin, propõe que essa proibição vigore até 2030.