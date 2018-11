Economia alemã contrai pela primeira vez em três anos

o que representa uma travagem face ao primeiro semestre em que a economia europeia cresceu 2,3%. Hoje será divulgada a segunda estimativa.

A indústria automóvel meteu o pé no travão durante o terceiro trimestre e os efeitos na economia alemã foram imediatos. O PIB da Alemanha contraiu pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2015, segundo a estimativa do gabinete de estatística alemão divulgada esta quarta-feira, 14 de Novembro.É mais um sinal de que a economia europeia está a desacelerar e chega no dia em que o Eurostat divulga a segunda estimativa do PIB. A maior das economias da Zona Euro (representa cerca de um terço) contraiu 0,2%, em cadeia, ou seja, do segundo trimestre para o terceiro. Em termos homólogos, o PIB cresceu 1,1%, o que compara com os 2% registados no trimestre anterior.Os números divulgados são piores do que a estimativa dos economistas consultados pela Bloomberg que esperavam uma ligeira contracção de 0,1%. Isto depois de no segundo trimestre o crescimento em cadeia ter sido de 0,5%, em linha com os crescimentos dos trimestres anteriores.O gabinete de estatística não dá mais detalhes sobre o rumo da economia, mas a Bloomberg escreve que terão sido os novos testes de emissão de gases que travaram a produção de automóveis - um impacto que deverá ser temporário.Além disso, houve uma queda do comércio internacional, com as exportações a contraírem ao passo que as importações mantiveram o crescimento. O consumo privado ressentiu-se, mas houve boas notícias do lado do investimento em equipamento e construção.De acordo com a primeira estimativa do Eurostat, a Zona Euro cresceu no terceiro trimestre ao ritmo mais lento dos últimos quatro anos . O PIB aumentou 1,7%,