Economia alemã recupera mais que o esperado

A retoma da economia alemã foi, no segundo trimestre do ano, mais robusta que o esperado. O gabinete de estatísticas alemão reviu esta terça-feira em alta o crescimento do produto interno bruto do país para 1,6% entre abril e junho deste ano (em comparação com o trimestre anterior), o que representa uma subida de 0,1 pontos percentuais face às estimativas inicialmente divulgadas.



"O PIB subiu 1,6% no segundo trimestre de 2021 em comparação com o primeiro trimestre de 2021, após ajustamento a variações de preço, sazonalidade e calendário. Depois da crise do coronavírus ter causado outra quebra no desempenho económico no início de 2021 (-2% no primeiro trimestre de acordo com o mais recente cálculo), a economia alemã recuperou no segundo trimestre", diz o relatório do Federal Statistical Office (Destatis).





Comparando com o segundo trimestre de 2020, o crescimento ajustado à inflação e ao calendário foi de 9,4%. Apesar de o gabinete alemão apontar para uma retoma robusta, sublinha que o PIB continua 3,3% abaixo dos níveis anteriores ao início da crise do coronavírus.A contribuir para a retoma esteve a diminuição das medidas para conter o vírus. "À medida que as restrições impostas durantes a pandemia de coronavírus foram sendo mais e mais reduzidas, os gastos com consumo no segundo trimestre de 2021 ficaram marcadamente acima do registado no início do ano", revela. O consumo das famílias subiu 3,2% e do Estado aumentou 1,8%."A formação bruta de capital fixo também ficou ligeiramente acima do início do ano. A formação bruta de capital fixo em maquinaria e equimentos cresceu 0,3%, após ajustamento a variações de preço, sazonalidade e calendário, tal como a formação bruta de capital fico na construção. O comércio internacional também subiu face ao primeiro trimestre de 2021. No segundo trimestre de 2021, as exportações de bens e serviços aumentaram 0,5% em comparação com o primeiro trimestre após ajustamento a variações de preço, sazonalidade e calendário. Houve um aumento trimestral maior nas importações (+2,1%)", acrescenta.