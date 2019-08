Economia alemã terá contraído 0,1% no segundo trimestre

A Alemanha revela quarta-feira a evolução do PIB no segundo trimestre e as perspetivas são negativas.

Os sinais de forte abrandamento na Zona Euro têm-se avolumado nos últimos tempos, com a maior economia da região a surgir no topo das preocupações sobre a possibilidade de surgir uma recessão no horizonte. Esta quarta-feira a Alemanha vai revelar a evolução do PIB no segundo trimestre e as previsões não são nada animadoras.



Os economistas consultados pela Bloomberg apontam para que a maior economia europeia tenha contraído 0,1% no segundo trimestre face aos três meses anteriores. A confirmar-se esta evolução negativa, a Alemanha estará em contração, mas não ainda em recessão, já que no primeiro trimestre o PIB cresceu 0,4% em cadeia.





A economia alemã tem sido pressionada sobretudo pela escalada da guerra comercial entre os EUA e a China, que tem penalizado a procura pelas suas exportações. O que poderá dificultar uma recuperação na segunda metade do ano, já que são cada vez mais intensos os sinais de que a economia global poderá estar a caminho de uma recessão.