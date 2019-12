Os dados do órgão de pesquisa oficial do Governo brasileiro indicaram que perante igual período de 2018, o crescimento do PIB do país no terceiro trimestre do ano foi de 1,2%.

"A agropecuária apresentou a maior expansão (1,3%), mas o maior impacto no [produto interno bruto] PIB vem de serviços, pelo maior peso, com avanço de 0,4%. Já a indústria cresceu 0,8%", destacou o IBGE.



Os números confirmam a gradual recuperação da economia brasileira após a grave recessão que o país sofreu nos anos de 2015 e 2016, quando o PIB contraiu cerca de sete pontos percentuais.



Os dados do órgão de pesquisa oficial do Governo brasileiro indicaram que perante igual período de 2018, o crescimento do PIB do país no terceiro trimestre do ano foi de 1,2%.



Tendo em conta dados de quatro trimestres terminados em setembro de 2019, o PIB brasileiro registou subida de 1%.



Já no acumulado do ano até ao mês de setembro, a economia brasileira cresceu 1%, frente a igual período de 2018.



Em valores correntes, o PIB do terceiro trimestre de 2019 totalizou 1,8 biliões de reais (cerca de 400 mil milhões de euros).



De julho a setembro a Formação Bruta de Capital Fixo saltou 2% e a despesa de consumo das famílias cresceram 0,8%.



Por outro lado, a despesa de consumo do Governo recuou 0,4% frente ao trimestre imediatamente anterior.



Numa mensagem divulgada na rede social Twitter, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, comemorou os resultados.



"PIB cresce 0,6% no trimestre (IBGE). Somado a menor taxa de juros da história (5%), o crescimento do investimento (2,9% ao ano), entre outros números positivos da indústria, comércio e turismo, a certeza de que estamos no caminho certo", escreveu o chefe de Estado.



O resultado também mostrou uma ligeira aceleração do ritmo da recuperação económica do Brasil, pois o IBGE reviu hoje os dados do PIB para o segundo trimestre do ano, que passou de 0,4% para 0,5%.



A recuperação da economia do maior país da América do Sul começou em 2017, quando o PIB cresceu 1,1% e continuou em 2018, com a mesma taxa de crescimento.



Para este ano, os analistas do mercado e o Governo esperam uma expansão de cerca de 1%, semelhante à dos dois anos anteriores.

A economia do Brasil cresceu 0,6% no terceiro trimestre do ano face ao segundo trimestre, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).A subida foi impulsionada, principalmente, pelo consumo das famílias, os resultados da indústria e dos serviços.