Economia chinesa cresce 7,9% no segundo trimestre

A economia chinesa cresceu 7,9% no segundo trimestre deste ano, uma evolução que ficou ligeiramente abaixo das estimativas, isto apesar das vendas a retalho e da produção industrial terem saído acima das expectativas.

Os analistas consultados pela agência Reuters antecipavam um crescimento homólogo de 8,1%, um número que acabou por ficar ligeiramente aquém do apresentado. Já em termos homólogos, o produto interno bruto (PIB) registou uma subida de 1,3% face ao primeiro trimestre do ano, um ritmo de subida acima dos 0,6% fixados nos primeiros três meses.

As vendas a retalho avançaram 12,1% em junho, em termos homólogos, enquanto a produção industrial cresceu 8,3%, com ambos os indicadores a superarem as estimativas.

"A economia da China manteve uma recuperação estável", adiantou o gabinete de estatísticas chinês, alertando porém que há preocupações associadas à pandemia e à retoma doméstica "desequilibrada".

No primeiro trimestre do ano, a economia da China tinha registado um crescimento de 18,3%, em relação ao período homólogo de 2020, quando a atividade económica no país asiático paralisou, devido às medidas de prevenção contra a covid-19.