Economia do Japão regista maior contracção desde 2014

A economia japonesa contraiu muito mais do que era esperado no terceiro trimestre deste ano, penalizada por uma série de desastres naturais.





No período entre Julho e Setembro, o PIB contraiu 2,5%, segundo os dados divulgados esta segunda-feira, 10 de Dezembro, pelo gabinete nacional de estatística, que reviu em baixa a primeira leitura, que apontava para uma contracção de 1,2%.





A evolução do PIB no terceiro trimestre é a pior desde o segundo trimestre de 2014, e mais fraca do que o antecipado pelos analistas consultados pela Reuters, que apontavam para uma contracção de 1,9%.





Esta revisão sugere que uma série de desastres naturais - fortes inundações no oeste do Japão em Julho, um forte furacão em Setembro e um terremoto de magnitude 6,6 em Hokkaido - teve um impacto muito mais forte na economia do que se previa anteriormente, mas os analistas não acreditam que marque o início de uma recessão no Japão, já que as perspectivas são de recuperação nos últimos três meses do ano.





"Esperamos que a economia retome o crescimento acima do potencial no actual trimestre, impulsionado por uma reacção positiva à debilidade causada por desastres naturais no terceiro trimestre", disse Kiichi Murashima, economista do Citi em Tóquio, citado pelo Financial Times. "Dito isto, com a economia global a desacelerar, particularmente a actividade chinesa, permanece a incerteza quanto à extensão de uma recuperação nas exportações de bens no quarto trimestre".





Na comparação em cadeia, o PIB caiu 0,6%.