Economia do Reino Unido contrai 6% em março e já não escapa à recessão

No conjunto dos primeiros três meses do ano, o PIB do Reino Unido contraiu 2%, a pior marca desde a crise financeira.

A economia do Reino Unido contraiu 5,8% em março, aproximando-se daquela que poderá ser a maior recessão em mais de 300 anos.





Apesar de as medidas de confinamento só terem sido impostas no país a 23 de março, os efeitos foram devastadores para a economia britânica, que já vinha sendo penalizada por meses de incerteza em torno do Brexit.