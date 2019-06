Economia dos EUA criou menos de metade do emprego esperado

A economia dos Estados Unidos criou muito menos empregos do que era esperado em maio, um dado que poderá dar mais argumentos à Reserva Federal norte-americana para reverter a normalização da política monetária.





Segundo os dados revelados pelo Departamento do Trabalho esta sexta-feira, 7 de junho, foram criados 75 mil postos de trabalho no mês passado, quando as estimativas apontavam para os 175 mil.





O valor não só fica abaixo das projeções, como é muito inferior ao de abril, mês em que foram criados nos Estados Unidos 263 mil empregos. Ainda assim, alguns especialistas alertam que os números de maio ainda podem estar a ser inflacionados pela contratação temporária de funcionários, pelo governo federal, para a realização dos censos de 2020.





Em maio, a taxa de desemprego manteve-se nos 3,6%, um mínimo de 49 anos, enquanto o crescimento dos salários abrandou de 3,2% para 3,1%.





Estes números juntam-se a outros indicadores conhecidos recentemente, e que deram sinais mistos sobre o mercado laboral nos Estados Unidos: ao passo que os dados do ADP Research Institute mostraram que o setor privado criou apenas 27 mil postos de trabalho, em maio – a pior marca desde 2010 – os dados do Institute for Supply Management apontaram para um sólido ritmo de contratações no setor dos serviços.



O abrandamento da subida dos salários e das contratações poderá fazer soar os alarmes na Reserva Federal, que já admite reverter a subida dos juros para sustentar a recuperação da economia.



Depois de, no início da semana, James Bullard, presidente da Fed de St. Louis, ter reconhecido que "em breve" os juros podem ter de descer, na terça-feira foi a vez do próprio presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, abrir a porta a essa possibilidade.



"Estamos a monitorizar de perto as implicações destes desenvolvimentos para a economia dos EUA e, como sempre, vamos atuar de forma apropriada para apoiar a expansão [económica], com um mercado de trabalho forte e uma inflação próxima do objetivo de 2%", admitiu o responsável.





(Notícia atualizada às 14:00)