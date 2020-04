Economia europeia afunda 10% em março e o "pior ainda está para vir"

A evolução do índice da IHS Markit para medir a atividade dos serviços e da indústria mostra bem como a pandemia está a afundar a economia da Zona Euro.

O PMI calculado pela IHS Markit registou em março a maior queda de sempre, com o índice a descer de 51,6 pontos em fevereiro para 29,7 no mês passado. Uma leitura abaixo de 50 indica uma contração do setor que está a ser medido, neste caso os serviços e a indústria. Este índice é seguido com bastante atenção pois é um dos indicadores avançados mais relevantes, antecipando o andamento da economia antes de outros relatórios.

Segundo a IHS Markit, os valores de março apontam para uma contração anualizada da economia de 10%. E a consultora avisa que com empresas a encerrar, a confiança em queda e o desemprego a aumentar, "é inevitável que o pior ainda está para vir".