Economia europeia com arranque incerto na segunda metade do ano

Poupar ou fazer compras importantes, de carro ou de nova casa? À entrada da segunda metade do ano, a generalidade dos consumidores europeus deverá inclinar-se para a primeira opção. A confiança das famílias teve em julho o ponto mais negativo de sempre no histórico do Eurostat, abaixo do período da crise financeira internacional e da crise das dívidas europeias, e abaixo do mínimo anterior, a primavera de 2020.





