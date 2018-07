Economia europeia desacelera novamente em Julho. Tensão comercial pesa

Bloomberg

Se ainda não estava, o proteccionismo já está a afectar no crescimento económico da Zona Euro, de acordo com a IHS Markit. Isto porque o índice compósito de gestores de compras (PMI) voltou a desacelerar em Julho - mês em que as tensões comerciais se intensificaram -, após uma surpresa positiva em Junho. A economia europeia entra assim no segundo semestre com o pé esquerdo.

A deterioração da confiança dos actores económicos foi um dos factores responsáveis por esta desaceleração, segundo o relatório publicado esta terça-feira pela IHS Markit. Os preços dos materiais não transformados aumentou, as entregas atrasaram e há alguma escassez na oferta, o que sugere que as tarifas - ou, pelo menos, a sua ameaça - estão já a ter um impacto.

Assim, em Julho, o índice compósito de gestores de compras (PMI) fixou-se em 54,3 pontos, um mínimo de dois meses. Este valor é inferior aos 54,9 pontos registados em Junho e fica abaixo das estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg. Já se previa que a economia da Zona Euro pudesse voltar a desacelerar no terceiro trimestre: de 0,5% (em cadeia) no segundo trimestre para 0,4%.

"A renovada desaceleração surge como uma decepção, confirmando as suspeitas de que a recuperação de Junho foi temporária, principalmente devido às empresas de alguns países que compensaram o número de feriados excepcionalmente alto em Maio", explica o economista-chefe da IHS Markit, Chris Williamson. Foi na indústria que o panorama mais se agravou.

Para Williamson é claro que os inquéritos mostram que as preocupações sobre a guerra comercial "intensificaram-se marcadamente" em Julho. Esse receio está a ter repercussões no crescimento das exportações, o que por sua vez tem um impacto negativo na indústria. Esta semana o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e a comissária europeia para o Comércio, Cecilia Malmström, reúnem-se com o presidente norte-americano, Donald Trump, na Casa Branca exactamente para discutir o conflito comercial.

Por outro lado, a melhoria das condições domésticas em vários Estados-membros está a ajudar a impulsionar a expansão dos sector dos serviços. "A grande questão daqui para a frente", segundo o economista-chefe, é saber até quando o aumento da procura interna será capaz de abafar o "potencial impacto adverso de uma escalada da guerra comercial nas exportações". "Para já, a saúde da procura interna parece encorajadoramente sólida, mas qualquer pressão nos receios comerciais noutros sectores será uma área chave de preocupação num já nebuloso cenário [macroeconómico]", remata Chris Williamson.

No entanto, existem diferenças no desempenho dos Estados-membros: a aceleração do crescimento na Alemanha contrastou com a desaceleração em França. Nos restantes países o crescimento foi o mais fraco dos últimos 21 meses, de acordo com a IHS Markit.