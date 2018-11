Economia europeia desacelera para 1,7% no terceiro trimestre

Bloomberg

Este é o crescimento homólogo num trimestre mais baixo desde o quarto trimestre de 2014. Esta travagem da economia europeia já tem vindo a ser antecipada pela maior parte das instituições internacionais que reviram em baixa o PIB da Zona Euro para este ano. Em cadeia, ou seja, entre o segundo e o terceiro trimestre, a economia da Zona Euro cresceu 0,2%.

Por outro lado, as economias que mais crescem são a da Polónia (5,7%), Letónia (5,5%) e Hungria (5%). Estas três economias contrariaram a tendência de desaceleração, superando o crescimento homólogo do trimestre anterior.

Emprego sobe 0,2%

A criação de emprego desacelerou em cadeia de 0,4% no segundo trimestre para 0,2% no terceiro trimestre. Em termos homólogos, o emprego subiu 1,3% na Zona Euro e 1,2% na União Europeia, o que também representa uma desaceleração. Com a economia a travar, é normal que o mercado de trabalho regista cada vez menos melhorias.

O PIB da Zona Euro cresceu 1,7% no terceiro trimestre, de acordo com a segunda estimativa do Eurostat publicada esta quarta-feira, 14 de Novembro, tal como antecipado na primeira estimativa . Este desempenho representa uma travagem face ao primeiro semestre em que a economia europeia cresceu 2,3%.No conjunto dos 28 Estados-membros, a União Europeia cresceu 1,9%, em termos homólogos, -e 0,3%, em cadeia.No caso de Portugal, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou esta quarta-feira, 14 de Novembro, que o PIB desacelerou para 2,1%, em termos homólogos , e 0,3%, em cadeia (do segundo para o terceiro trimestre). Este é o pior crescimento homólogo desde o segundo trimestre de 2016. Esta travagem da economia deve-se à desaceleração do consumo privado.Portugal foi o sexto país que menos cresceu, tendo em conta os 20 Estados-membros para os quais já existem dados. A crescer menos do que a economia portuguesa esteve a Alemanha (1,1%), o Reino Unido (1,5%), a Bélgica (1,7%), França (1,5%) e Itália (0,8%).A Alemanha, a maior economia da Zona Euro (corresponde a cerca de um terço do total), contraiu em termos trimestrais pela primeira vez em três anos