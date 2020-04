Espanha e França sofrem quedas históricas no PIB

França e Espanha já revelaram a evolução do produto interno bruto (PIB) do primeiro trimestre, confirmando que a covid-19 está a ter um forte impacto na atividade económica.

As economias dos dois países sofreram quebras em cadeia acima de 5%, o que representa a evolução mais negativa desde que os institutos de estatística recolhem os dados.

O PIB de Espanha contraiu 5,2% no primeiro trimestre face aos três meses anteriores, o que segundo o El País representa a quebra mais forte desde a II Guerra Mundial. A quebra trimestral mais forte anunciada até hoje pelo Instituto Nacional de Estadística aconteceu na crise financeira, quando o PIB de Espanha afundou 2,6% no primeiro trimestre de 2009.

A queda sentida no primeiro trimestre deste ano duplicou a registada há 11 anos, o que mostra o grande impacto da paralisação da economia devido à covid-19. Isto apesar de as medidas de contenção terem afetado apenas uma parte do mês de março, o que antecipa um segundo trimestre ainda mais negro.



No primeiro trimestre o consumo das famílias caiu 7,5%, o investimento das empresas desceu 3,5% e as exportações e importações registaram quedas de 8,4%.

Esta quinta-feira o Eurostat irá anunciar o PIB da Zona Euro no primeiro trimestre, sendo que os números também deverão ser fortemente negativos.

Também hoje a França anunciou que o PIB encolheu 5,8% no primeiro trimestre, face aos três meses anteriores, o que de acordo com o Financial Times representa a contração mais forte desde que o instituto de estatísticas francês Insee começou a recolher estes dados em 1949.

A contração recorde reflete a paralisação da economia devido à propagação do coronavíris, que em março já afetava fortemente aquela que é segunda maior economia da Zona Euro.

"A evolução negativa do PIB está sobretudo relacionada com o encerramento das atividades não essenciais no âmbito das medidas de ‘lockdown’ adotadas a meados de março", refere o Insee.

A queda abrupta do PIB foi liderada por uma descida "sem precedentes" de 6,1% no consumo das famílias e uma descida de 11,8% no investimento. As exportações e as importações registaram quedas de 6%.

A economia francesa contraiu 0,1% em cadeia no último trimestre de 2019, pelo que já está em recessão técnica.