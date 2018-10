O resultado acabou por ser pior num trimestre em que também a Zona Euro cresceu ao ritmo mais lento desde 2014 . Na Itália, a incerteza política terá pesado assim como a turbulência nos mercados financeiros que atingiu a dívida e o sector bancário.O actual Governo baixou a estimativa do crescimento económico para este ano de 1,5% para 1,2%. Mas mesmo para atingir esta segunda meta a economia terá de acelerar "marcadamente", escreve a Reuters.Para o próximo ano a expectativa é que a economia acelere para os 1,5% - uma meta considerada optimista pela Comissão Europeia -, contrariando a desaceleração que a maior parte dos Estados-membros antecipa.O terceiro trimestre fica marcado pelo início da governação do Executivo de coligação do 5 Estrelas e da Liga, que tomou posse no início de Junho. A terceira maior economia da Zona Euro tem crescido abaixo da média europeia, uma situação que o actual Governo quer inverter. No entanto, para lá chegar quer mudar as metas orçamentais e implementar um orçamento expansionista que esbarrou em Bruxelas.Neste momento, a Comissão Europeia aguarda um orçamento rectificativo por parte das autoridades italianas. Mas os efeitos na dívida pública - a segundo maior da União Europeia - não se fizeram tardar no mercado secundário com os juros a ultrapassarem os 3%.As agências de rating também têm estado atentas: a Moody's baixou o rating para o último grau de investimento ao passado que a Standard & Poor's mudou a perspectiva para "negativa".