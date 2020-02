Economia japonesa com maior contração em cinco anos. Fantasma de recessão ressurge.

A economia japonesa sofreu uma contração de 6,3% no último trimestre de 2019, a maior desde 2014. O impacto do coronavírus poderá levar o país a nova quebra no PIB no primeiro trimestre, levando a uma recessão técnica.

A economia japonesa sofreu uma contração de 6,3% em termos anualizados no último trimestre do ano passado, um valor muito superior à quebra de 3,55% esperada pelos analistas, indicou na madrugada desta segunda-feira o Governo nipónico.





Os gastos com o consumo recuaram 2,9% no trimestre após a taxa sobre as vendas ter sido aumentada em outubro de 8 para 10%. Também em outubro, o tufão Hagibis afetou severamente grande parte do país.



Também as exportações recuaram 0,1%, afetadas pelas tensões comerciais entre os EUA e a China.



Os analistas esperavam que a economia japonesa recuperasse no primeiro trimestre deste ano, com uma subida de 0,54%. Contudo, a incerteza quanto ao impacto do surto do coronavírus na China poderá refletir-se na evolução da economia do país do Sol nascente.



Caso o PIB volte a recuar este trimestre, o Japão entrará em recessão técnica – dois trimestres consecutivos de crescimento negativo.

O PIB japonês foi penalizado pela subida nos impostos sobre as vendas e por um tufão, resultando na maior descida desde o segundo trimestre de 2014, quando a economia nipónica contraiu 7,4%, após o Governo ter aumentado os impostos sobre as vendas.