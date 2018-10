Yuri Gripas

Depois de crescer 4,2% no segundo trimestre deste ano - o maior crescimento desde 2014 -, a economia norte-americana avançou 3,5%, em termos homólogos, no terceiro trimestre deste ano. Este crescimento deve-se ao consumo privado e público (gastos do Estado). Os dados foram divulgados esta sexta-feira, 26 de Outubro, pelo Departamento do Comércio dos EUA.Este ritmo de crescimento fica acima dos 3,3% estimados por um conjunto de economistas à Bloomberg graças à queda da taxa de desemprego que está a pressionar os salários, permitindo maiores gastos por parte dos cidadãos. O crescimento de 4% desta componente é determinante uma vez que o consumo representa 70% do PIB norte-americano. A maior parte das despesas cresceu, especialmente os automóveis, o entretenimento, comida e roupa.Os gastos do Estado - especialmente em defesa - também aumentaram ao maior ritmo desde 2016, o que, com o aumento dos inventários nos EUA, completou a tríade de efeitos que impediram uma desaceleração maior da economia norte-americana.O investimento contribuiu de forma residual para a expansão económica do terceiro trimestre. Já o impacto do furacão Florence sentiu-se ligeiramente no consumo e actividade empresarial, refere o Departamento, mas foi compensado por outros serviços, nomeadamente os de emergência.A taxa de poupança da economia norte-americana reduziu-se de 6,8% no segundo trimestre para 6,4% no terceiro trimestre. Já os preços aumentaram 1,6%, depois da inflação ter sido de 2% no segundo trimestre.A segunda estimativa para estes números é revelada a 28 de Novembro deste ano.A expectativa era de que a economia abrandasse com o desvanecer dos efeitos positivos, mas temporários. Em causa estão os estímulos fiscais com a redução de impostos, o aumento dos gastos do Estado ou a antecipação de compra ou de venda de bens por parte das empresas que receavam o agravamento da guerra comercial. As previsões iam dos 2,13% previstos pela Fed de Nova Iorque até aos 3,9% pela Fed de Atlanta.A média dos últimos 37 trimestres de expansão económica é de um crescimento de 2,3%. Recentemente, Donald Trump, como que antecipando uma desaceleração, atacou a Reserva Federal liderada por Jerome Powell por estar a subir os juros demasiado depressa. O presidente dos EUA disse mesmo que a Fed era a sua "maior ameaça" e, anteriormente, tinha dito que a instituição ficou "louca".(Notícia actualizada pela última vez às 14h)