Economia portuguesa vale tanto quanto a Intel, diz Goldman Sachs

A americana Intel, que se dedica ao design, fabrico e venda de componentes de computador, tem um valor semelhante ao da economia portuguesa, observa o Goldman Sachs. A informação consta do relatório "Porque é que a tecnologia não é uma bolha", no qual o banco de investimento defende que as tecnológicas não constituem uma bolha tendo em conta uma perspectiva histórica, e ao qual o Negócios teve acesso.





A Intel vale esta segunda-feira 244,6 mil milhões de dólares (209,2 mil milhões de euros), ainda acima dos 193,1 mil milhões de euros em que a economia portuguesa era avaliada no final de 2017, segundo os dados da Pordata.



No documento, o Goldman Sachs começa por dar uma noção da dimensão actual das tecnológicas. Cinco das cotadas mais valiosas do sector – Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google (Alphabet) –, em conjunto, superam o PIB de grandes potências europeias, como a Alemanha, Reino Unido e França, e não são precisas tantas para ultrapassar os 54 países do continente africano. "A Amazon, Apple e Microsoft possuem um valor de mercado maior que o produto interno bruto de África", lê-se no relatório. Já se se contarem as empresas que integram o top vinte da tecnologia, estas são maiores que o principal agregador europeu, o índice Stoxx 600.





Comparações feitas, pode concluir-se que "alguns países são muito mais bem-sucedidos a gerar ou atrair grandes tecnológicas do que outros", sublinha ainda o Goldman Sachs. Há uma preponderância muito maior destas empresas na China e EUA. Este sector pesa 41% no mercado chinês, 26% nos EUA e apenas 5% na Europa – sendo que, no Velho Continente, SAP e ASML são responsáveis por metade dos 5%.





Então, não existe mesmo uma bolha?





O Goldman Sachs acredita que não. "Os retornos das tecnológicas são justificados por crescimento fundamental (fundamental growth) e as avaliações são muito mais baixas quando comparadas com bolhas de mercado anteriores", escreve o banco. A sustentar esta opinião está o facto de as maiores empresas de tecnologia estarem a gerar "um crescimento cinco vezes acima do restante mercado e apresentarem margens duas vezes superiores".