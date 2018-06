Bloomberg

Foi uma desaceleração económica quase global. Depois de as economias terem crescido em 2017 a um ritmo que não se via há uma década, o primeiro trimestre de 2018 confirmou os receios de travagem da economia. Os números da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgados esta terça-feira mostram que as 20 principais economias do mundo abrandaram no arranque deste ano. Os dados da OCDE mostram que, em cadeia, as economias do G20 cresceram 0,9% no primeiro trimestre deste ano, o que compara com os 1% registados no quarto trimestre do ano passado.Na análise em cadeia, ou seja, de um trimestre para o outro, a África do Sul e o Japão deram o contributo negativo mais significativo. Ambos os países viram a sua economia contrair 0,5% e 0,2%, respectivamente.Além disso, o crescimento foi mais lento em países da Zona Euro como França, Itália e Alemanha, mas também no Estado-membro que está de sair da União Europeia, o Reino Unido. Fora da Europa, o PIB em cadeia desacelerou nos EUA, China e Canadá.Mas também houve países a acelerarem entre as maiores economias mundiais. Foi o caso da Coreia do Sul que passou de uma contracção de 0,2% para um crescimento em cadeia de 1%. Além disso, a aceleração foi sentida na Austrália, na Turquia, no México, no Brasil e na Índia.Ainda assim, o contributo positivo destes países não chegou para impedir uma desaceleração no conjunto das economias do G20. A comparação homóloga, com o primeiro trimestre de 2017, confirma a mesma tendência: o PIB do G20 expandiu 3,9%, abaixo dos 4% no ano passado.Na Zona Euro a economia desacelerou de 0,7% para os 0,4% no primeiro trimestre deste ano. No conjunto dos países da OCDE o PIB abrandou de 0,6% para os 0,5%.