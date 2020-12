Economias mais digitais responderam melhor à pandemia

Os países cujas economias estavam já mais digitalizadas, e com mais recursos humanos com competências digitais, tiveram vantagem no momento de reagir à pandemia de covid-19. A conclusão é do World Economic Forum (WEF), que este ano decidiu interromper a publicação dos rankings de competitividade, por causa das medidas de contenção do vírus que os países se viram forçados a tomar.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...