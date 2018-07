A saída vai deixar saudades em Washington, de acordo com a nota de despedida da directora-geral do FMI, Christine Lagarde: "A passagem do Maury (Maurice) pelo Fundo vai deixar uma marca duradoura e não apenas por ter promovido a reputação do Fundo ao apresentar investigação de alta qualidade". Maurice Obstfeld deixará também uma marca pelo "rigor académico" e pela sua "capacidade de desembrulhar temas económicos complexos".



"O Maury intensificou a contribuição do Fundo para o debate de políticas", assinala Lagarde. A directora-geral do FMI enfatizou a importância dos documentos produzidos sob a liderança de Maurice Obstfeld, tal como o World Economic Outlook ou o External Sector Report. "Eu colhi o benefício pessoal do seu intelecto profundo, conselho sábio e 'insights' estratégicos, numa altura desafiante no que toca à cooperação internacional", conclui a líder do FMI.



Maurice Obstfeld tem um PhD (doutoramento) pelo MIT e foi entre 2014 e 2015 um dos membros do Conselho de Assessores Económicos do presidente norte-americano de então, Barack Obama. Obstfeld é filho de refugiados que imigraram para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, de acordo com a biografia do FMI.

Maurice Obstfeld vai deixar de ser o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI). O economista tinha substituído no cargo Olivier Blanchard em Setembro de 2015. A saída de Obstfeld, que em 2016 deu uma entrevista ao Negócios, será oficializada em Dezembro deste ano, anunciou o FMI esta quarta-feira, dia 25 de Julho.O economista-chefe do fundo vai voltar ao Departamento de Economia da Universidade da Califórnia em Berkeley. Quanto à sua substituição, o Fundo Monetário Internacional diz apenas que o processo para escolher um substituto "irá começar em breve".Em Julho de 2016, à margem do 3.º Fórum do BCE, em Sintra, Maurice Obstfeld falou pela primeira vez com um órgão de comunicação social português. Ao Negócios, afirmou na altura que uma das prioridades para Portugal era "mobilizar os desempregados de baixas qualificações", referiu que o problema da banca na Zona Euro era uma "preocupação" e que se a União Europeia for "vingativa" no processo do Brexit tal será "muito negativo"