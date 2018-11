Economista Roberto Neto indicado para liderar banco central do Brasil

O economista Roberto Campos Neto foi hoje indicado para presidir ao banco central no Governo do futuro Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

A informação foi confirmada pela equipa de transição do futuro chefe de Estado numa nota emitida pelo actual presidente do banco central brasileiro, Ilan Goldfajn.

"O Presidente do banco central do Brasil, Ilan Goldfajn, felicita o Governo eleito pela indicação, ao Senado Federal, do economista Roberto Campos Neto para sucedê-lo no cargo", diz o comunicado.

Ilan Goldfajn adiantou que adoptará todas as medidas "para garantir a melhor transição no comando da autoridade monetária e, atendendo ao pedido do novo Governo, permanecerá no cargo até que o Senado aprecie o nome de Roberto Campos Neto, nos próximos meses".

Economista com grande experiência em instituições financeiras do país, Roberto Campos Neto, de 49 anos, trabalha actualmente na direcção do banco Santander.

Formado em Economia, tem especialização em Finanças, pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.

Ao longo de sua carreira trabalhou no Banco Bozano Simonsen, na gestora de fundos de investimentos Claritas e no Santander Brasil.

Para assumir o cargo, o nome terá de ser aprovado pela Comissão de Assuntos Económicos do Senado (câmara alta parlamentar).

No Brasil, o cargo de presidente do banco central tem estatuto de ministro.

O Congresso brasileiro está a realizar um debate sobre um projecto que pretende dar autonomia formal ao banco central, fixando mandatos para a direcção da instituição não coincidentes com o do Presidente do país.