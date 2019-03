"O défice de 2018, reportado no âmbito da primeira notificação do PDE, deve vir alinhado com as declarações públicas mais recentes do Governo, ou seja, deverá ser entre 0,4 e 0,6% do PIB", afirmou à Lusa João Borges de Assunção, professor da Universidade Católica.



"Esse resultado é positivo tendo em conta o abrandamento do crescimento económico em 2018", acrescentou o docente.



No Orçamento do Estado de 2018, o Governo previa um défice de 1,1% do PIB, estimativa depois revista para 0,7% do PIB no Programa de Estabilidade 2018-2022, e depois confirmada na Proposta de Orçamento do Estado para 2019.



Mas em 6 de fevereiro, o ministro das Finanças, Mário Centeno, disse no parlamento que o défice orçamental de 2018 ficou próximo de 0,6% do PIB, revendo em baixa a última estimativa do executivo.



BBVA, Santander e Montepio têm uma estimativa semelhante para o défice português no ano transato.



"A nossa previsão é de que o défice de Portugal fique em torno de 0,6% do PIB em 2018", comentou Angie Suárez Salazar, economista do BBVA para Portugal e Espanha, à Lusa.



"A nossa estimativa para o saldo global da administração pública está em linha com a do Governo, entre 0,7% e 0,5%, tendo em conta a evolução das contas públicas em ótica de caixa", referiu Bruno Fernandes, economista do Santander.



Na publicação de 4 de março "Semanal de economia e de mercados", o Montepio manteve a "estimativa de défice orçamental de 0,6% do PIB em 2018". "Atualmente admitimos como mais provável que o défice fique abaixo desse valor do que acima", referiu à Lusa Rui Bernardes Serra, economista-chefe do Montepio.



Na informação mensal de março, o BPI antecipou um défice de 0,7% do PIB em 2018.



Já a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) e o Conselho das Finanças Públicas (CFP) estão mais otimistas para o défice do ano que passou.



Os peritos da UTAO preveem que o défice em contas nacionais, que conta para Bruxelas, deverá ter atingido os 0,4% do PIB em 2018, e o CFP, por seu turno, manteve a previsão de um défice de 0,5% do PIB para 2018, no relatório "Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2019-2023", divulgado em 14 de março.



O Banco Best afina pela previsão mais otimista da UTAO. "Da nossa parte, não dispomos de qualquer tipo de fundamentação técnica que nos permita divergir da estimativa avançada pela UTAO", comentou à Lusa a Direção de Investimentos do banco.



Em 2017, o défice orçamental ficou nos 3% do PIB, incluindo a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, mas teria sido de 0,9% sem esta operação.



Já relativamente ao défice de 2019, João Borges de Assunção indicou que, "sem o efeito da injeção de capital no Novo Banco e se a meta de 0,6% do défice for cumprida em 2018", o cenário central da Universidade Católica "será de um ligeiro agravamento do défice em 2019 para 0,7% do PIB".



"Isto na ausência de medidas administrativas de gestão orçamental ao longo deste ano", adiantou o professor da Católica, acrescentando que "o ano de 2019 poderá ser muito diferente dos outros três da legislatura devido ao contexto eleitoral" e que "o Governo poderá sempre optar por ter um défice maior por ser ano eleitoral, ou menor, caso queira terminar a legislatura com défice nulo".



O executivo prevê um défice de 0,2% do PIB em 2019, enquanto o CFP antevê um défice de 0,3% este ano, que pode, contudo, agravar-se em 0,4 pontos percentuais, até 0,7% do PIB em 2019, considerando a injeção de 1.149 milhões de euros no Novo Banco em 2019, dos quais 400 milhões de euros já estão previstos no Orçamento do Estado para este ano.



O INE também divulga amanhã as Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional, divulgação associada à conclusão do PDE, onde revelará, nomeadamente, a evolução da capacidade de financiamento da economia e a taxa de poupança das famílias no ano.



"Em termos da capacidade/necessidade de financiamento da economia no quarto trimestre de 2018 deverá manter-se positiva e em linha com o observado no terceiro trimestre", antecipou Bruno Fernandes.



"Para o ano terminado no quarto trimestre de 2018 não é de prever grandes alterações face à trajetória que se tem vindo a assistir, já que permanece o esforço de consolidação orçamental, nomeadamente com as administrações públicas a continuarem a dar um contributo, ainda que ligeiro, para o aumento da capacidade de financiamento da economia portuguesa face ao exterior", comentou a Direção de Investimentos do Banco Best.



No entender de João Borges de Assunção, "a poupança tem estado em níveis baixos e deverá manter-se assim".



Os últimos dados do INE revelaram que o PIB cresceu 2,1% em 2018, abaixo dos 2,3% esperados pelo Governo. Já para 2019, o executivo antecipa uma expansão de 2,2%.



"No Católica-Lisbon Forecasting Lab (NECEP) continuamos relativamente otimistas, quando comparados com outras entidades que fazem previsões para a economia portuguesa. O nosso cenário central é de um crescimento de 2,1% em 2019", referiu o professor da Católica.



"Isto apesar dos sinais de preocupação que vêm da economia mundial e da Zona Euro", acrescentou.

