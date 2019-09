Edifícios concluídos sobem quase 20% no segundo trimestre mas licenciamento abranda

O número de edifícios concluídos em território nacional cresceu 19,4% nos três meses que terminaram em junho, em comparação com o mesmo período do ano passado, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE).





Este avanço é sustentado sobretudo pela construção nova, que ascende aos 2.787 edifícios, mas o número de estruturas reabilitadas é o que mais cresce – 25,6%.





Olhando para o mapa, o maior salto nos edifícios concluídos deu-se em Lisboa, onde houve um aumento de 47,3%, mais uma vez, sobretudo com o contributo da reabilitação. Contudo, o maior número de edifícios concluídos no trimestre concentra-se no Norte, que conta 1.537, o que marca um crescimento de 16,4% face ao período homólogo.





O Algarve destaca-se pela negativa, ao ser a única região onde o número de edifícios caiu no trimestre, na ordem dos 13%. Apesar de a reabilitação continuar ativa, as construções novas caíram 22,1%.





Licenciamentos abrandam

Já no que toca aos edifícios licenciados no segundo trimestre, o crescimento homólogo foi de apenas 0,5% - um aumento que contrasta com os 13,3% verificados no primeiro trimestre.



O maior contraste vê-se na reabilitação, cujos licenciamentos decresceram 12,5%, quando tinham aumentado 9% entre janeiro e março. Os edifícios licenciados para construções novas cresceram 1,5%, também abaixo dos 13,5% do trimestre anterior.