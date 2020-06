O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa garante que a situação na instituição está controlada – foram confirmados 40 casos de infeção pelo novo coronavírus – mas mostra-se preocupado com a evolução da pandemia em Lisboa e no País.





Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Edmundo Martinho considera que Portugal devia "ser mais exigentes de um lado e aliviar do outro".





Apesar de salvaguardar que não se trata de uma competência sua, o antigo presidente do Instituto da Segurança Social (ISS) propõe uma abordagem alternativa para resolver o problema dos ajuntamentos de jovens.





"Esta questão dos ajuntamentos de jovens à noite ou de fim de dia pode ser combatida por via do encerramento precoce de alguns estabelecimentos mas também pode ser combatida com a abertura programada e organizada de estabelecimentos vocacionados para esse tipo de encontros", diz.





Ou seja, algumas discotecas e alguns bares, com "grande rigor na forma como nós lidamos com esta questão e um grande rigor na forma como reprimimos as falhas de cumprimento daquilo que é uma obrigação cívica de cada um".





Em entrevista ao programa Conversa Capital, que foi gravada ainda antes de divulgadas as condições do último Conselho de Ministros, na quinta-feira, o provedor da Santa Casa da Misericórdia aponta alguns riscos na cidade de Lisboa, onde alguns trabalhadores temporários ou da construção civil só recebem salário se forem trabalhar.

Considerando que não é líquido que o pior já tenha passado, Edmundo Martinho defende, paralelamento, um dever de recolhimento generalizado da população.





"Estamos muito longe de ter ultrapassado a crise e os números apontam para aí", afirma, citando os focos em Lagos, em dois lares do Alentejo ou em dois lares do centro."É difícil reconstituir as cadeias de transmissão", alerta.