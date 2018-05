EDP: Catarina Martins diz que se chineses avançarem é "manobra particularmente perigosa"

"Como é que explicamos que o Estado português não pode mandar na energia e o Estado chinês pode? Esta manobra é particularmente perigosa porque, controlando já o Estado chinês através de várias empresas a REN, aumentando o seu poder com a EDP, aumenta-se a dependência face a um Estado estrangeiro", disse a líder dos bloquistas.

Catarina Martins, que falava aos jornalistas à margem de uma reunião com agentes culturais sobre a criação da Rede de Teatros e Cineteatros que esta tarde decorreu no Rivoli Teatro Municipal, no Porto, disse que esta situação "prova a hipocrisia da legislação europeia".

"Os sectores estratégicos da economia devem ter controlo público e nada prova mais a hipocrisia da legislação europeia do que o que está a acontecer com a EDP porque diz que Portugal não pode ser dono da sua própria energia, mas o estado chinês já pode", referiu, frisando que "os sectores estratégicos da economia devem ser públicos".

"Foi um erro privatizar a energia. Aquilo em que devíamos estar a pensar agora é como é que a tornamos novamente pública", concluiu a líder do BE.

Os chineses da China Three Gorges anunciaram, na sexta-feira, a intenção de avançar com uma OPA para assumir o controlo da EDP, seis anos depois da entrada no capital da eléctrica.

Entretanto, hoje a agência Bloomberg avançou que a EDP - Energias de Portugal prepara-se para rejeitar a OPA que a China Three Gorges anunciou que vai lançar, alegando que o valor proposto é baixo.

A China Three Gorges, fundada em 1993, para construir e administrar o maior projecto hidroeléctrico do mundo, no centro da China, é tutelada directamente pelo Governo chinês, à semelhança da maioria das principais empresas do país.

No seu portal oficial, a China Three Gorges apresenta-se como a "maior construtora de centrais hidroeléctricas do mundo e o grupo líder chinês em energias limpas".