Eike Batista condenado a 30 anos de prisão

Eike Batista foi condenado a 30 anos de prisão, no Rio de Janeiro, tendo sido identificado como o principal alvo da segunda fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, baptizada de Operação Eficiência.

A notícia é avançada pela Globo, que cita a sentença da Operação Eficiência, assinada pelo juiz Marcelo Bretas na segunda-feira, 2 de Julho.

A investigação acusou o empresário do pagamento de subornos no valor de 16,5 milhões de dólares ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), que também foi condenado a cerca de 22 anos de prisão, usando uma conta no Panamá.Para encobrir ilegalidades das transacções, foi celebrado um contrato, em 2011, de compra e venda de uma mina de ouro. Um contrato que se revelou ser fictício.

Eike Batista foi detido no final de Janeiro de 2017, tendo passado a prisão domiciliária em Abril.

Neste processo, foram também condenados mais cinco arguidos: O ex-governador Sérgio Cabral foi condenado a 22 anos e oito meses, Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador, o ex-secretário Wilson Carlos, o ex-braço direito de Sérgio Cabral, Carlos Miranda, e o braço-direito de Eike Batista, Flavio Godinho.