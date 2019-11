Do lado da esquerda, o partido Unidas Podemos perde também força no Parlamento espanhol, passando de 42 deputados para 30 a 34.



Deste modo, o bloco da direita parece sair reforçado destas eleições. Juntos, PP, Vox e Ciudadanos conseguem eleger entre 158 e 166 deputados contra os 147 a 156 do PSOE, Unidas Podemos e Más Pais. Uma vez mais as forças políticas regionais serão determinantes para uma solução governativa. A extrema-direita do Vox confirma-se como terceira força política elegendo entre 56 e 59 deputados. Já o Ciudadanos cai a pique, como se esperava, podendo perder mais de 40 deputados para eleger apenas 14 a 15.Do lado da esquerda, o partido Unidas Podemos perde também força no Parlamento espanhol, passando de 42 deputados para 30 a 34.Deste modo, o bloco da direita parece sair reforçado destas eleições. Juntos, PP, Vox e Ciudadanos conseguem eleger entre 158 e 166 deputados contra os 147 a 156 do PSOE, Unidas Podemos e Más Pais. Uma vez mais as forças políticas regionais serão determinantes para uma solução governativa.

O PSOE deverá vencer as eleições deste domingo de acordo com a sondagem divulgada pela RTVE que lhe atribui 27% dos votos com os quais deverá eleger em torno de 123 deputados. A confirmar-se corresponderá a uma ligeira quebra face às eleições de 28 de Abril.O PP ganha terreno obtendo 20% dos votos e entre 86 e 90 assentos parlamentares, ou seja mais duas dezenas do que nas eleições anteriores.