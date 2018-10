Bolsonaro tem, até ao momento, liderado as sondagens e intenções de voto dos eleitores, seguido de Fernando Haddad do PT. Ciro Gomes tem-se mantido no terceiro lugar.



Jair Bolsonaro tem defendido que não irá haver segunda volta nas presidenciais, afirmando que "dia 28 vamos à praia". A opinião não é partilhada por Haddad, que considera que uma segunda fase permitirá aos eleitores mais tempo para comparar os projectos dos candidatos.



Numa das eleições presidenciais mais mediáticas do Brasil, com um candidato esfaqueado em plena campanha , relatos de fake news e boatos nas redes sociais, suspeitas de urnas electrónicas para efeitos de voto viciadas , filmagens ilegais de votos, entre outros acontecimentos, as votações terminaram agora em algumas zonas do Brasil. Dentro de algumas horas, o país saberá se irá avançar para uma volta segunda de eleições caso nenhum candidato tenha atingido a maioria absoluta, marcada para dia 28 de Outubro, ou quem é o novo presidente do Brasil.Nas zonas costeiras do Brasil - Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Brasília -, as urnas fecharam às 17h (21h em Portugal). Faltam ainda as regiões a oeste do país, onde ainda se vota. No estado de Acre, por exemplo, as urnas só fecham às 23h de Portugal.As projecções sobre os resultados só serão conhecidas a partir das 23h (hora de Portugal).