Os três cenários em cima da mesa

Maioria Absoluta de Johnson

Sem maioria absoluta na Câmara dos Comuns, os governos conservadores de Theresa May, primeiro, e de Boris Johnson, depois, sentiram dificuldades para levar por diante o mandato resultante da consulta popular de 2016, concretizar o Brexit. Contudo, a polarização parlamentar e as divisões no seio dos próprios "tories" foram, à vez, inviabilizando os caminhos pretendidos por May e Johnson. Se o atual primeiro-ministro, Boris Johnson, conseguir uma maioria robusta terá caminho aberto para efetivar a saída da UE até 31 de janeiro, como prometeu. Com uma maioria "à queima" (em torno do limiar mínimo de 326 mandatos), a concretização do Brexit ficará dependente do grau de unidade que se verificar entre os deputados conservadores, ainda assim agora mais alinhados com a via "hard Brexit" defendida por Boris Johnson.



Parlamento Suspenso

O chamado "hung Parliament" significa que nenhum partido obtém maioria absoluta e que não decorre, das urnas, nenhuma aliança óbvia de governo. Assim, Boris Johnson poderia formar um governo "torie" minoritário, possivelmente dependente dos unionistas norte-irlandeses (DUP) para aprovar políticas estruturantes. Contudo, depois de Johnson ter fechado um compromisso com Bruxelas que institui uma fronteira no Mar da Irlanda e que cria um regime distinto para o país, o líder conservador parece ter alienado o apoio do DUP, pelo menos no que ao processo do Brexit diz respeito. Assim, Johnson teria enormes dificuldades para aprovar o acordo de saída alternativo que negociou com os líderes europeus.



Corbyn governa em coligação

A acontecer um parlamento suspenso, o secretário-geral trabalhista, Jeremy Corbyn, pode tentar recolher apoio junto de liberais (Lib-Dem), Verdes, SNP e galeses para um governo de coligação ou um executivo apoiado no apoio parlamentar daquelas (ou parte daquelas) forças, que coincidem na intenção de realização de um novo referendo. Dadas as enormes diferenças ideológicas e programáticas dos partidos em causa, seria necessariamente uma solução governativa a prazo, destinada a tratar somente da questão do Brexit para, provavelmente, depois serem convocadas novas eleições antecipadas.