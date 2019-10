Elisa Ferreira atribui questões dos eurodeputados do PSD à campanha eleitoral

Elisa Ferreira disse entender as críticas dos eurodeputados do PSD durante a sua audição, por estar a decorrer uma campanha eleitoral em Portugal e "as pessoas, no fundo, quererem brilhar".

À saída da sua audição no Parlamento Europeu, que decorreu nesta quarta-feira, 2 de outubro, e que acabou com muitos aplausos dos eurodeputados, a comissária designada por Portugal para o executivo de Ursula Von der Leyen admitiu não ter ficado surpreendida com as perguntas dos eurodeputados do Partido Social-Democrata, que foram particularmente incisivos nas suas intervenções.