Elza Pais: "Os sacrifícios das mulheres não foram em vão"

Elza Pais falou em representação do PS nas comemorações do 25 de Abril. Falou sobretudo das conquistas das mulheres e daquelas que pretende conseguir com a nova Lei da Paridade.

Elza Pais tem sido a cara do Partido Socialista para a nova Lei da Paridade, aprovada na generalidade na passada quinta-feira. Em frente ao Parlamento e no Dia da Liberdade, a deputada optou por falar de igualdade e liberdade no sentido de "acabar com sofrimento humano por discriminações".





"Foi agora que aprovámos nesta casa leis que vão permitir às mulheres chegar aos lugares de poder onde se decide", referiu Elza Pais, para depois esclarecer: "as mulheres não precisam de favores, precisam sim que os seus direitos sejam cumpridos". A deputada socialista acredita que agora, "portugueses e portuguesas encontram no seu país vontade de eliminar desigualdades".



No discurso em São Bento, Elza Pais defendeu que "a política não serve para justificar inevitabilidades, serve para abrir caminhos" e relembrou que "as o portunidades no feminino são bem mais escassas que no masculino".