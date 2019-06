"Tratando-se de um indicador qualitativo, na medida em que se baseia em inquéritos de opinião, é de salientar a sua elevada correlação linear (0,93) com a taxa de variação homóloga do PIB em volume, assim como a sua utilidade na identificação dos momentos de viragem do ciclo económico da economia portuguesa", assinalou o INE na publicação de maio divulgada esta semana.Em termos estatísticos, uma correlação superior a 0,9 significa que a relação entre as duas variáveis - o clima económico e o PIB - é muito forte, o que leva o gabinete de estatística a classificar este indicador como "particularmente valioso".O clima económico é usado para a análise de conjuntura em termos mensais e, face ao PIB, tem a vantagem de ser divulgado com menor desfasamento da realidade. Por exemplo: o PIB do primeiro trimestre de 2019 foi divulgado a meio de maio enquanto o clima económico de março estava disponível a meio de abril."O gráfico seguinte permite observar os comportamentos em conjunto do ICE (média mensal em cada trimestre) e da taxa de variação homóloga do PIB em volume, sendo muito visíveis em particular os episódios de contração da atividade económica em 1993, 2003, 2009 e 2013", detalha o INE.Após 30 anos, começa agora uma nova fase do indicador com uma série renovada que é ajustada de sazonalidade. "Estas alterações não produziram contudo diferenças significativas no comportamento do ICE", nota o INE.