Os países que regem as suas finanças públicas através de regras orçamentais levaram metade do tempo a infringir essas mesmas regras, mostra uma análise do Fundo Monetário Internacional (FMI) que comporta 90 economias, e recua a 2004. A pandemia levou as infrações ao limite: em 2020, só 10% respeitaram os valores que tinham definido para o défice. Agora, há que descobrir o que fazer para não desistir da credibilidade

