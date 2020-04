Em nove dias houve 877 pedidos de empréstimo para rendas. Só quatro são de senhorios

Em nove dias chegaram ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) 877 pedidos de apoio para o pagamento de rendas, no âmbito do regime excecional criado para o estado de emergência. Destes pedidos, 873 foram apresentados por inquilinos e quatro por senhorios.

Os números foram divulgados esta sexta-feira pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, de acordo com o qual o total dos apoios solicitados até agora ascende a 860 mil euros.