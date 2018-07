Embaixada do Equador pode expulsar Julian Assange

O fundador da WikiLeaks vive na embaixada do Equador desde 2012, por consequência do mandato de captura da Suécia pelas acusações de agressão sexual e violação.

Julian Assange, fundador da WikiLeaks, poderá ser expulso da embaixada do Equador em Londres nos próximos dias ou semanas. O Equador prepara-se para retirar a protecção a Assange e entrega-lo às autoridades britânicas, depois de 6 anos de pressão dos EUA e do Reino Unido.





O presidente equatoriano Lenín Moreno finalizará um acordo para entregar Assange, segundo o jornal online The Intercept. Moreno, eleito no ano passado, descreveu o fundador da WikiLeaks como um "pirata informático", uma "pedra no sapato" e um "problema herdado" pela sua administração.





Em adição, o presidente não gostou do apoio de Assange ao movimento separatista da Catalunha, daí ter-lhe tirado o acesso à Internet e restringir as visitas que podia receber.